Жвания проводит видеосъемку обыска у Луценко

Лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает сегодняшний обыск в своей квартире попыткой помешать его передвижению по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, которые в сейчас находятся у дверей его квартиры.

Следователи прокуратуры, которые проводят обыск, пытались запретить Ю.ЛУЦЕНКО общаться с журналистами. Однако он заявил: «Пока я свободный гражданин и на меня не надели наручники - я буду давать комментарии».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, следователи пришли к нему в 6.30, предъявив постановление суда о проведении обыска, какого именно суда Ю.Луценко не уточнил, однако заметил, что ему в руки это постановление следователи не дали.

По его словам, следователи ищут у него какую-то мебель и системные блоки компьютеров, которые вроде бы он получил за выдачу оружия гражданину КОВАЛЕВУ.

Кроме того, следователи просили Ю.ЛУЦЕНКО предъявить израильский паспорт, вместо этого он показал им документ из Посольства Израиля, полученный в ответ на запрос относительно наличия у него израильского паспорта, в котором содержался отрицательный ответ по этому поводу.

На вопрос, допрашивали ли его, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Они меня так хотят допросить, как я хочу ходить к ним на допросы. Я думаю, что это шоу, чтобы сделать невозможным мое передвижение по Украине».

Сейчас в квартире Ю.ЛУЦЕНКО, кроме следователей, находится группа депутатов, среди которых Давид ЖВАНИЯ.

В свою очередь, Д.ЖВАНИЯ сообщил журналистам, что он лично проводит видеосъемку проведения обыска. По его словам, следователи отказались предъявить адвокатам Ю.ЛУЦЕНКО постановление суда, разрешающего проводить обыск, отметив, что предоставят это документ для ознакомления, если Ю.ЛУЦЕНКО поедет с ними в здание Генеральной прокуратуры.