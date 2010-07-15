Довгий пошел ва-банк

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олеcь ДОВГИЙ во время утверждения повестки дня сессии предложил внести на рассмотрение вопрос о его отставке, чтобы расставить все точки над «і».

Как передает корреспондент УНИАН, О.ДОВГИЙ отметил, что вчера из СМИ узнал, что якобы отдельные депутаты Киевсовета собираются выразить на сегодняшнем заседании недоверие секретарю Киевсовета.

«Я понимаю и знаю, что коллеги, которые готовят такую информацию, будут мешать нам работать и искать повод попиариться и попытаются сделать какое-то шоу. Мы поставим этот вопрос на голосование, и в случае, если он не наберет необходимого количества голосов, мы поставим точку в этих инсинуациях. В случае, если он наберет необходимое количество, – будет подтверждена информация, имеющаяся в СМИ, и мы будем принимать решение, кто будет председательствовать на этом заседании и как заканчивать работу этой пленарной сессии», - заявил О.ДОВГИЙ, обращаясь к депутатам.

При этом он, настаивая на своем предложении, внес на голосование вопрос включения в повестку дня вопроса о выражении недоверия секретарю Киевсовета О.ДОВГОМУ.

“За” включение в повестку дня проголосовали лишь 19 из 95 присутствующих в зале депутатов.

После этого О.ДОВГИЙ объявил короткий перерыв в заседании Киевсовета.