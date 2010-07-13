Ющенко: в нынешней власти есть люди причастные к убийствам

В нынешней власти есть люди причастные к организации убийства экс-главы Национального банка Вадима Гетьмана.

Об этом заявил бывший президент, лидер "Нашей Украины" Виктор Ющенко в интервью телеканалу "Интер", сообщает его пресс-служба.

"Пока люди, причастные к убийствам, еще назначают фигуры в судебные или исполнительные структуры, вопрос "где же убийца?" риторический", - сообщил он.

Говоря об убийстве Гетьмана в апреле 1998 года, Ющенко отметил, что у него нет никаких сомнений, что это - "политическое убийство, организованное властями".

"Кто представлял тогда власть - почитайте газеты того времени", - отметил он.

"Преступление не будет раскрыто, пока мы не дадим полного ответа на то, от кого пришла команда на убийство. Независимо от того, о ком мы говорим - или о Гие Гонгадзе, о Вадима Гетьмана, или о десятках других людей, которые в девяностых годах ушли в мир иной по вине той власти", - считает экс-президент.

Украинская правда