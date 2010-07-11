Яценюк жалуется, что его исключили из избирательного процесса

Верховная Рада приняла закон, которым исключила «Фронт перемен» с избирательного процесса на местных выборах 31 октября.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении лидера партии «Фронт перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, “Партия регионов вместе со своими соратниками – Блоком Литвина и коммунистами – вчера приняла закон, в соответствии с которым партию «Фронт перемен», возглавляемую мной, фактически исключено с избирательного процесса на местных выборах 31 октября”.

Как он отметил, “досадно, но фракция Блока Тимошенко, которая вроде бы представляет демократический лагерь, оставила поле боя – сессионный зал парламента – тем самым сдав демократические ценности как таковые”. “Но это ничего не означает”, - заявил дальше А.ЯЦЕНЮК и отметил: “Я не сдамся. Я буду дальше бороться за ваше право избирать и быть избранными. Я дальше буду бороться за страну. Украина не может находиться в их лапах. Мы все равно придем к власти - потому что мы лучшие, потому что наши ценности справедливые, потому что мы боремся не за себя, а за страну”.

При этом он призвал избирателей: “не терять силы духа”. “Мы сможем защитить право выбора. Я не дам им возможности руководить страной так, как они руководили последние 20 лет. Нам нужно идти вперед, быть верными себе и тем идеалам, которые мы исповедуем, и тогда мы обязательно победим”, - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла Закон "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", внесенный председателем фракции Партии регионов Александром ЄФРЕМОВЫМ.

Законом предусмотрено проведение выборов депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе. При этом закон учитывает особый конституционный статус областных и районных советов, которые представляют общие интересы территориальных обществ сел, поселков и городов (часть четвертая статьи 140 Конституции Украины).

Кроме того, законом предусмотрено, что местная организация партии может выдвигать кандидатов на местных выборах при условии, что данная организация зарегистрирована не позже, как за 365 дней до дня выборов.