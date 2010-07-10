Кириленко: петля уже на шее, останется только выбить табурет

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО убежден, что изменения в Конституцию Украины нужны, но их следует вносить исключительно в сессионном зале парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

По его словам, если сегодня будет принят закон, которым разрешается вносить изменения в Конституцию на референдуме, то, по большому счету, Верховная Рада вообще не нужна.

«Все прекрасно понимают, что на карту поставлено очень много. Петля уже на шее, сейчас его понемногу затягивают и останется только выбить табурет», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО выразил удивление, почему провластная коалиция, в частности, Партия регионов, пытается протолкнуть норму о принятии Конституции на референдуме. «Ведь 300 голосов для изменения Конституции в зале есть», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО также отметил, что на данное время по этому законопроекту продолжаются консультации между лидерами фракций, которые входят в коалицию, и Председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

«Нет ни руководителей этих фракций, ни Председателя Верховной Рады (в сессионном зале - УНИАН). Я знаю, что вчера были непростые переговоры... И сегодня они продолжаются», - сказал лидер фракции БЮТ.