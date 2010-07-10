Переизбран председатель киевской организации «Батьківщини»

Председателем Киевской городской партийной организации «ВО «Батьківщина» переизбран Анатолий СЕМИНОГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской партийной организации «ВО «Батьківщина», решение было принято на ІХ отчетно-выборной конференции партийной ячейки.

А.СЕМИНОГА был переизбран председателем абсолютным большинством делегатов на следующий двухлетний срок.

В конференции приняли участие народные депутаты, депутаты фракций Блока Юлии Тимошенко в Киевсовете и районных советах столицы, представители всех столичных районных организаций партии «Батьківщина».

Делегаты заслушали отчет председателя организации, народного депутата А.СЕМИНОГИ, который отметил положительный результат парторганизации в Киеве на нынешних президентских выборах - 65,34% в пользу Юлии ТИМОШЕНКО, и напомнил присутствующим об основных результатах деятельности в течение последних двух лет.

В своих выступлениях делегаты конференции также уделили внимание ошибкам, допущенным во время избирательных кампаний, предложив действенные шаги преодоления их в будущем, информирует пресс-служба киевской «Батьківщини».