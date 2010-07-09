В коалицию записались еще пять «тушек»
10:28, 09 июля 2010Политика
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Сообщил Литвин
В состав парламентской коалиции «Стабильность и реформы» вошли пять народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пленарного заседания сообщил Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
По его словам, в соответствии с поданными заявлениями в состав коалиции вошли три депутата от БЮТ: Валерий ГАЦКО, Иван ДЕНЬКОВИЧ и Раиса СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО.
Кроме того, в состав коалиции вошли два народных депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона”: Николай КРУТЬ и Екатерина ЛУКЬЯНОВА.
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