Азаров: у нас столько инспекций, и никто не может прекратить безобразие

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от глав региональных властей отменить через суд выдачу незаконных разрешений на строительство в поймах рек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в ходе совещания по вопросам разработки комплексной государственной противопаводковой программы.

«Органы исполнительной власти местного самоуправления не выполняют свои функции на должном уровне, особенно контрольные. С одной стороны выделяются огромные средства на противопаводковые мероприятия, а с другой стороны местные органы власти закрывают глаза на варварскую вырубку лесов, деревьев, низкое качество гидротехнических сооружений, незаконную добычу песчано-гравийной смеси в прибрежных районах, которые приводят к непредсказуемости течения. Жилая застройка зачастую осуществляется без исследования устойчивости грунтов. Уже привычным явлением стала выдача разрешений на застройку поймы рек. У нас столько сейчас контролирующих инспекций, и никто не способен прекратить это безобразие», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр поручил главам местных администраций проанализировать состояние застройки в прибрежных районах и предоставить соответствующую информацию правительству. «Кто и когда принимал решение, в каком объеме, и что нужно сделать, чтобы отменить эти незаконные решения. Если суды – значит, будем судиться. Если это решение местных органов власти, значит, они должны отменить эти решения. Порядок в стране мы должны навести», - подчеркнул глава правительства.

По его словам, в настоящее время подтоплениям подвержено 27% территории, на которой проживает 1/3 населения страны. При этом Н.АЗАРОВ убежден, что предыдущее правительство осуществляло противопаводковые мероприятия бессистемно и точечно, а финансовые ресурсы использовались неэффективно.

Премьер напомнил, что на ликвидацию последствий наводнения 2008 года из государственного бюджета было выделено 4,8 млрд. грн.

«Деньги были выделены, а куда ушли неизвестно, как говорят, вода смыла все следы, все средства, и страна опять столкнулась с теми же проблемами – дороги и мосты не выдерживают напора воды, защитные сооружения не спасают ни от воды, ни от оползней, а пострадавшее ранее жилье восстанавливается на старом месте», - пояснил он.