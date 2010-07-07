Попов говорит, что обыск в кабинете Довгого прошел мимо него

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ был уведомлен о присутствии в мэрии сотрудников СБУ, которые изымают документы, касающиеся решений Киевсовета прошлых лет относительно земельных вопросов.

Об этом А.ПОПОВ сообщил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«После того, когда появились представители правоохранительных органов, безусловно, что мне позвонили и сказали, что речь идет о земельных вопросах, то есть о проверке по решению земельных вопросов, которые рассматривались в предыдущие годы», - сказал А.ПОПОВ.

Первый заместитель главы КГГА подчеркнул, что ему неизвестны детали проведения обыска, а также, какие документы или предметы были изъяты из кабинета секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО. «Я честно – не знаю», - отметил он.

А.ПОПОВ пояснил, что сегодня проводил выездное совещание по вопросам подготовки визита в Украину патриарха РПЦ КИРИЛЛА. «Поэтому это все (обыск) прошло мимо меня, я приехал в обед, а уже этот факт состоялся. Это вся информация, которой я располагаю», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центре СБУ, следователи СБУ сегодня осуществляют предусмотренные законом следственные действия – выемку необходимых следствию документов по служебным кабинетам чиновников Киевской городской государственной администрации в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту несанкционированных действий с информацией, сохраняемой в электронном виде.

Дело возбуждено согласно ч.1 ст.362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действие с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или сохраняется на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, – УНИАН).

Также в СБУ опровергли информацию о том, что указанные действия якобы касаются заместителя киевского городского председателя, секретаря Киевсовета О.ДОВГОГО.