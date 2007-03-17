Рабочая группа украинско-российской межгосударственной комиссии (список)

Соответствующий указ подписал Президент

Утвержден персональный состав украинской части Рабочей группы (Секретариата) по организационному обеспечению деятельности украинско-российской межгосударственной комиссии. Соответствующий Указ подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, текст размещен на официальном сайте Главы государства. Документом предоставлено право секретарю украинской части украинско-российской межгосударственной комиссии вносить при необходимости изменения в состав украинской части Рабочей группы. ГАЙДУК Виталий Анатолиевич – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретарь Украинской части Украинско-российской межгосударственной комиссии РОГОВОЙ Василий Васильевич – заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам экономической, социальной и экологической безопасности, заместитель секретаря Украинской части Украинско-российской межгосударственной комиссии АЛЕЩЕНКО Виктор Иванович – помощник министра обороны Украины ГОРИН Александр Олегович – посол по особым поручениям Первого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины ИВАНОВ Владимир Петрович – заместитель руководителя Департамента внешнеполитических аспектов национальной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины КУЛИК Маркиян Зиновиевич – заместитель руководителя Главной службы внешней политики Секретариата Президента Украины МАКУХА Владимир Алексеевич – министр экономики Украины CЕМЕНОВ Виктор Михайлович – посол по особым поручениям Первого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины СУХОЛИТКИЙ Омельян Степанович – директор департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Министерства образования и науки Украины ТИМОШЕНКО Валентин Степанович – главный специалист Управления внешнеэкономической политики и международного сотрудничества Секретариата Кабинета Министров Украины.

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