Рабочая группа украинско-российской межгосударственной комиссии (список)
Соответствующий указ подписал Президент
Утвержден персональный состав украинской части Рабочей группы (Секретариата) по организационному обеспечению деятельности украинско-российской межгосударственной комиссии. Соответствующий Указ подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, текст размещен на официальном сайте Главы государства.
Документом предоставлено право секретарю украинской части украинско-российской межгосударственной комиссии вносить при необходимости изменения в состав украинской части Рабочей группы.
ГАЙДУК Виталий Анатолиевич – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретарь Украинской части Украинско-российской межгосударственной комиссии
РОГОВОЙ Василий Васильевич – заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам экономической, социальной и экологической безопасности, заместитель секретаря Украинской части Украинско-российской межгосударственной комиссии
АЛЕЩЕНКО Виктор Иванович – помощник министра обороны Украины
ГОРИН Александр Олегович – посол по особым поручениям Первого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины
ИВАНОВ Владимир Петрович – заместитель руководителя Департамента внешнеполитических аспектов национальной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины
КУЛИК Маркиян Зиновиевич – заместитель руководителя Главной службы внешней политики Секретариата Президента Украины
МАКУХА Владимир Алексеевич – министр экономики Украины
CЕМЕНОВ Виктор Михайлович – посол по особым поручениям Первого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины
СУХОЛИТКИЙ Омельян Степанович – директор департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Министерства образования и науки Украины
ТИМОШЕНКО Валентин Степанович – главный специалист Управления внешнеэкономической политики и международного сотрудничества Секретариата Кабинета Министров Украины.