Тимошенко похвастала, что «вспомнила» украинский язык за две недели

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в случае проведения властью грамотной, поощрительной языковой политики вся Украина будет говорить на украинском языке.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, такое мнение лидер БЮТ высказала сегодня на встрече с представителями политических партий, молодежных и общественных организаций Тернопольской области.

"Если государство немножечко это подтолкнет - деликатно и красиво, и в Донецкой области вспомнят, а не выучат, украинский язык. Мы не учили. Мы вспоминали его. Если мы начнем с вами правильно развивать все украинское в Украине, генетическая память сработает", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер убеждена, что все граждане Украины, предыдущие поколения которых традиционно жили на украинской территории, могут без особых попыток вспомнить язык своих предков. "Если города в восточных регионах были полностью русифицированы, то село – и в Днепропетровской, и в Харьковской, и в Луганской, и в Донецкой области всегда было украинским. Оно было и остается этой колыбелью языка", - считает она.

"У меня по маминой линии полностью все жили в селах, в городе Днепропетровск, там – казацкий край, это рядом с Запорожской Сечью. Мы же потом взяли бабушку домой, и она с нами жила. Все же у детей, которые имеют какое-либо отношение к селу, есть такая генетическая память. Я всю жизнь не разговаривала на украинском. Я пришла в правительство к ЮЩЕНКО и, возможно, на третью неделю заговорила по-украински, потому что у нас всех это есть. Потому что так или иначе, у каждого по линии семьи абсолютно точно есть кто-то в селе, и украинская речь в нас есть", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также добавила, что ее дочка Евгения разговаривает на украинском языке без специального изучения, а зять Шон всегда пытается использовать отдельные украинские слова.