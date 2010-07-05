Янукович едет в Казахстан говорить об энергетике

Президент Украины Виктор Янукович 5-6 июля должен посетить Казахстан. Главными темами визита, как ожидается, станут энергетические проблемы.

Самым перспективным совместным проектом Украины и Казахстана председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик считает участие Астаны в транспортировке каспийской нефти по украинскому нафтопроводу Одесса-Броды в Европу. Однако, как отметил эксперт в интервью Deutsche Welle, хотя этот проект все больше интересует казахскую сторону, на пути его реализации появились интересы украинских олигархов.

"Президенты о чем-то заявляют и подписывают тогда, когда предварительно есть плодотворная работа рабочих групп. Этого, насколько я знаю, не было. Потому что руководство нефтегазового комплекса работает в другом направлении: как рассчитаться из "РосУкрЭнерго", как побольше закупить природного газа", говорит Боровик. Поиск компромисса по проблеме возобновления транзита казахского газа через Россию и транспортировку его дальше через Украину в Европу, по словам Боровика, может быть напрасным также из-за незаинтересованности в этом проекте Москвы.

Его мнение разделяет и политолог Александр Палий. Несмотря на доминирование России на рынке транспортировки центрально-азиатских энергоносителей в Европу, он считает, что интерес Украины к этому лишь будет расти. В последнее время Казахстан напомнил о себе Украине созданием таможенного союза с Россией и заявлением казахских правительственных чиновников о завершении переговоров о вступлении этой страны в ВТО до конца этого года.