Доний перешел к Кириленко

Народный депутат Олесь ДОНИЙ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) заявил о вступлении в депутатскую группу „За Украину!” в Верховной Раде Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутатской группы “За Украину!”

„Ведущей идеологией власти становится русский национализм. И очевидно, что патриотические силы должны объединяться, соединяться для противодействия деукраинизации”, - заявил О.ДОНИЙ.

Он отметил, что „единственной группой в парламенте, которая может противостоять наступлению на украинские ценности, осталась группа „За Украину!”. О.ДОНИЙ призвал коллег, “которым не безразличны Украина и украинские интересы”, поддержать его выбор и вступать в группу „За Украину!”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 июня, о вступлении в депутатскую группу „За Украину!” заявила народный депутат Ольга ГЕРАСИМЮК.