Партия Тимошенко сменит название?

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН не исключает проведения ребрендинга партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», чтобы избиратели могли быстрее идентифицировать ее с лидером Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что «Батькивщина» самостоятельно готова идти на выборы, поскольку в ее рядах насчитывается более 500 тысяч членов.

«Мы сделаем, как говорят сейчас такое модное слово, ребрендинг названия нашей партии и, возможно, что-то добавим, чтобы люди идентифицировали быстрее нашу политическую силу с ее политическим руководством», - сказал он.