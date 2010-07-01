У Левочкина рассказали, как покупали наркотики

В Администрации Президента Украины уточняют, что контрольная закупка наркотических веществ, о которой сообщил глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ, проводилась в соответствии с действующим законодательством под негласным контролем правоохранительных органов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины, отметив, что все, кто был причастен во время этой закупки к незаконному распространению наркотических средств, были задержаны правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, сегодня на совещании руководителей правоохранительных и других государственных органов по вопросам противодействия преступности и усиления борьбы с наркоманией, которое проходит в Киеве под председательством Президента В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что по его поручению представители АП провели контрольную закупку наркотиков через Интернет.

В связи с чем глава государства критически высказался о деятельности в вопросе урегулирования оборота наркотических средств в государстве. По словам В.ЯНУКОВИЧА, борьба с незаконным обращением наркотиков является недостаточной и неэффективной.