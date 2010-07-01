БЮТ разблокировал трибуну и президиум

Народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко разблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.40 в сессионный зал вошли руководители фракции БЮТ: Иван КИРИЛЕНКО, Андрей КОЖЕМЯКИН и Николай ТОМЕНКО, которые непосредственно в зале провели небольшое заседание фракции, после чего депутаты от БЮТ заняли свои рабочие места.

При этом “бютовцы” не сняли плакаты, которые еще утром развесили на столе президиума, в ложе правительства и над президиумом парламента.