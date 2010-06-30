Депутат призвал ГАИ прекратить давление на оппозицию

Депутат Волынского областного совета и председатель областной организации партии «За Украину!» Игорь ГУЗЬ на сегодняшней очередной сессии областного совета призвал волынскую ГАИ перестать оказывать давление на оппозиционные силы.

Как сообщает пресс-служба Волынской областной организации партии «За Украину!», И.ГУЗЬ призвал волынских депутатов, журналистов и общественность прибегать к решительным действиям – фото- и видеофиксации действий ГАИ в Волынской области. Речь шла о событиях накануне и после 27 апреля, когда в Киеве проходил митинг оппозиционных сил. В этот период ГАИ оказывала давление на перевозчиков, которым не только запрещали ехать в столицу, но и угрожали лишением лицензий на перевозку.

Между тем, заместитель начальника областной ГАИ Григорий МИРОШНИЧЕНКО отметил, что действия автоинспекторов осуществлялись в рамках действующего законодательства и с целью проверки технического состояния автобусов. Опроверг он и угрозы в сторону перевозчиков, утверждая, что проведенные с ними беседы касались технических вопросов.

Депутатским решением была создана комиссия для рассмотрения жалоб депутатов относительно давления ГАИ.

„Любые действия ГАИ подобного рода в дальнейшем будут вызывать сопротивление общественности и оппозиционных сил. В сущности, такими действиями власть отнимает у Волыни право на свободный демократический выбор придерживаться тех или иных политических позиций”, - отметил в своем выступлении И.ГУЗЬ.