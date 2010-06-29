Тимошенко объяснила, как победить на следующих выборах

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что на следующих парламентских выборах ее политическая сила предложит избирателям конкретные проекты законодательных актов, направленных на демократическое развитие Украины.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Харькове.

"Мы будем выходить на следующих выборах не с лозунгами и рекламной продукцией, а с фундаментальными вещами – новой Конституцией и пакетом из ключевых законопроектов, касающихся судебной реформы, реформы местного самоуправления в интересах местного самоуправления, Налоговым кодексом, Бюджетным кодексом, полностью всей системы законов в поддержку малого и среднего бизнеса, пакетом специальных законов", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что украинскому народу нужны не пустые слоганы, а реальные законодательные шаги со стороны власти.

"Мы будем говорить о том, что нужно уважать свой народ и общаться не слоганами, а общаться интеллектуальным продуктом, который можно за два года обсудить детально, проанализировать, внести коррективы, и чтобы каждый человек знал, что будет с его жизнью после того, как наша команда сможет вести страну в правильном, четко цивилизованном направлении", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.