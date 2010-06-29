Тимошенко поблагодарила Бога за «момент истины»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не держит зла на народных депутатов из фракции БЮТ, которые вошли в состав коалиции «Стабильность и реформы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопросы журналистов.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что выработала определенное отношение к людям, которые за материальные блага изменяют политическим соратникам, и не хотела бы лишний раз критиковать их, потому что такие люди сами себе должны «быть судьями».

При этом она добавила, что не чувствует к перебежчикам «никакой агрессии» и только благодарит Бога, что произошел такой «момент истины».

Как сообщал УНИАН, недавно в парламентскую коалицию «Стабильность и реформы» вошли три народных депутатов из фракции БЮТ: Александр ФЕДЬДМАН, Олег ГЕЙМАН и Валерий КАМЧАТНЫЙ, которые приживают в Харькове.

1 апреля 2010 г. А.ФЕЛЬДМАН был освобожден от должности главы Харьковской областной организации ВО «Батькивщина».