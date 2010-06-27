Главу немецкого фонда ночью выпустили из аэропорта

Украина разрешила въезд руководителю украинского представительства Немецкого фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ, которому с 14.00 вчерашнего дня не позволяли въезд в страну. Н.ЛАНГЕ впустили в Украину сегодня ночью около 00.30.

Об этом УНИАН сообщил сам Н.ЛАНГЕ.

Он отметил, что проблему удалось решить благодаря содействию посольств Германии и Бельгии.

Вместе с этим Н.ЛАНГЕ отметил, что инцидент представителями украинской стороны официально был назван недоразумением.

«Сейчас я уже в Украине, официально мне заявили то, что меня не пускали в Украину, было недоразумением», - сказал Н.ЛАНГЕ.

На данный момент с украинской стороны не было никаких официальных комментариев по поводу инцидента.

Как сообщал УНИАН, руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауера Н.ЛАНГЕ в субботу не пустили в Украину. Он прилетел рейсовым самолетом в международный аэропорт «Борисполь» с Парижа.

Фонд Конрада Аденауэра - международный демократический фонд, созданный Христианско-демократическим союзом - правящей политической партией Германии.

27 мая в своей аналитической статье (англ.) «Первые 100 дней после изменения власти в Украине: авторитарные тенденции и сближения с Россией», размещенной на официальном сайте представительства в Украине Фонда, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды нового президента Виктора ЯНУКОВИЧА и изменения в Украине, которые состоялись после его прихода к власти.