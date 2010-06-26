МВД рекомендует ректорам усилить сотрудничество с органами

Высшим учебным заведениям Украины рекомендовано организовать студенческие общественные формирования для охраны общественного порядка.

Соответствующую рекомендацию подписал заместитель министра образования и науки Украины Евгений СУЛИМА, передает Украинская правда.

"Министерство образования и науки рекомендует руководителям заведений І-ІV уровней аккредитации... усилить сотрудничество с органами внутренних дел в части организации студенческих общественных формирований по охране общественного правопорядка, активизировать привлечение преподавателей и студентов к участию в роботе таких формирований", - отмечается в рекомендации.

Согласно с документом, рекомендация была выработана по предложению министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА.

В документе Минобразования посылается на письмо А.МОГИЛЕВА, в котором министр отметил, что "украинское студенчество благодаря активной гражданской позиции всегда находится в авангарде общественной жизни молодежи, демократических, политических, культурных, правовых процессов в стране, играя значительную роль во взаимодействии с органами внутренних дел в обеспечении правопорядка, предупреждения негативных явлений в молодежной среде".

“Одним из факторов содействия этому является деятельность общественных формирований по охране общественного порядка, созданных в высших учебных заведениях”, - говорится в письме.

В качестве примера такой деятельности А.МОГИЛЕВ привел "Студенческий оперативный отряд" Херсонского государственного университета, члены которого обеспечивают охрану общественного порядка на территории студенческого городка и на улицах областного центра. Министр привел статистику, по которой в І квартале этого года при участии отряда привлечено к ответственности 23 нарушителя.

Студентов - членов отряда поддерживает руководство университета, предоставляя им льготы в оплате дополнительных учебных услуг, проживания в общежитии а также бесплатные путевки для летнего отдыха.

А.МОГИЛЕВ также в своем письме отметил, что с МВД "эффективно сотрудничают общественные формирования" Киевского национального университета “КПИ”, Национального университета "Острожская академия", Славянского государственного педагогического университета, университета "Львовская политехника" и Запорожского государственного технического университета.