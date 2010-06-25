Назначены новые заместители мэра Киева

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначил новый состав заместителей главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщается на сайте столичной власти.

В частности, по согласованию с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ заместителями председателя КГГА назначены Руслан КРАМАРЕНКО, Александр МАЗУРЧАК, которые ранее занимали должности заместителей министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Также заместителями председателя КГГА назначены Леонид НОВОХАТЬКО, работавший первым заместителем председателя госагентства «Укринформ», Александр МЕЩЕРЯКОВ, который руководил строительной отраслью в Минобороны Украины, и Александр ПУЗАНОВ, глава юридической фирмы.

В то же время с должностей заместителей председателя КГГА уволены Денис БАСC, Валерий МИРОНОВ, Виталий ЖУРАВСКИЙ (в связи с переходом последнего на должность советника Президента Украины).

Также прекращены полномочия временно исполняющих обязанности заместителей городского председателя Аллы ШЛАПАК и Игоря ДОБРУЦКОГО.

Как сообщалось, раньше первым заместителем председателя КГГА был назначен Александр ПОПОВ, занимавший должность министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины. В свою очередь Анатолий ГОЛУБЧЕНКО был переведен на должность заместителя председателя КГГА.