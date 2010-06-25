В Сумах создана коалиция БЮТ, Нашей Украины и Ночного дозора

В Сумском городском совете V созыва создана коалиция в составе фракций «Партия «ВО «Батькивщина» – «Блок Юлии Тимошенко», «Гражданский блок «Ночной дозор» и «Наша Украина» под названием: «За родной город».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал на сессии горсовета городской председатель Сумм Геннадий МИНАЕВ.

Так, в состав коалиции «За родной город» вошли 50 депутатов: от фракции «Блока Юлии Тимошенко» – 27, фракции «Ночной дозор» – 16 и фракции «Наша Украина» – 7. Всего в Сумском горсовете 75 депутатов.

«Осознавая общую ответственность за социально-экономическое развитие г. Сумы, принимая во внимание критическое состояние жилищно-коммунального хозяйства, что сложилось в результате глубокого экономического и политического кризиса в стране, опираясь на доверие территориальной общины города, стремясь защитить принципы местного самоуправления и права каждого жителя г. Сумы, фракции, которые вошли в коалицию, взяли на себя ответственность за организацию эффективной работы в интересах сумской общины и общественно-гражданский покой в городе», - подчеркивается в сообщении о создании коалиции.