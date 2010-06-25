ЧФ поздравил севастопольцев с днем Конституции Украины

Общегородское торжественное собрание по случаю Дня Конституции Украины состоялось сегодня в Севастополе в помещении Российского академического драматического театра имени А.В.Луначарского.

Как передает корреспондент УНИАН, с праздником присутствующих в зале поздравили председатель городской государственной администрации Валерий САРАТОВ, председатель городского совета Юрий ДОЙНИКОВ, командующий ВМС Украины вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ, начальник штаба ЧФ РФ вице-адмирал Александр ТРОЯН. Представитель командования ЧФ РФ в своем выступлении подчеркнул, что Конституция Украины, «созданная во имя на благо украинского народа, обеспечила необратимость демократических процессов, необходимые права на достойную жизнь и свободное развитие граждан Украины». По словам вице-адмирала, «заложенные в Основном Законе Украины принципы построения взаимоотношений являются прочным фундаментом строительства стратегического партнерства двух наших государств, служит развитию братских связей между российским и украинским народами. Они позволяют наступательно развивать взаимовыгодное экономическое и военное сотрудничество, активно способствуют укреплению многовековых традиций добрососедства, взаимопонимания между нашими странами». Как добавил начальник штаба, «на конституционных основах мы строим тесное и конструктивное взаимодействие с руководством и жителями города, Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины».

По мнению А.ТРОЯНА, «за эти годы удалось добиться хорошо скоординированного делового партнерства в обустройстве и строительстве города, развитии его инфраструктуры, в решении многих проблем, от которых зависит не только повседневная деятельность кораблей и частей ЧФ РФ, но и социальная обстановка и моральный климат в семьях военных моряков и гражданского персонала флота». Как считает вице-адмирал, «все это свидетельствует, что взаимоотношения командования ЧФ РФ и руководства Севастополя строятся в духе взаимопонимания и доверия, являются важным стабилизирующим фактором во всей системе межгосударственных отношений Украины и России».

В Севастополе к Дню Конституции Украины также состоятся возложения цветов и венков к памятникам Тарасу Шевченко и Лесе Украинке.