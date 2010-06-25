Литвин хочет забрать у нардепов почти две недели отпуска
15:51, 25 июня 2010Политика
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Спикер - за продление сессии
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает целесообразным продление сессии до 21 июля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.
По его словам, сегодня существует предложение относительно проведения трех подряд сессионных недель в парламенте Украины.
В то же время В.ЛИТВИН считает целесообразным, чтобы парламент две следующие недели (с 29 июня по 2 июля и с 6 по 9 июля – УНИАН) работал в пленарном режиме, а 13-16 июля работали депутаты в округах, а затем работали в режиме заседаний с 19 по 21 июля.
Как известно, в соответствии с действующим постановлением заседания парламента должны проходить до 9 июля.
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