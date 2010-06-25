Литвин хочет забрать у нардепов почти две недели отпуска

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает целесообразным продление сессии до 21 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

По его словам, сегодня существует предложение относительно проведения трех подряд сессионных недель в парламенте Украины.

В то же время В.ЛИТВИН считает целесообразным, чтобы парламент две следующие недели (с 29 июня по 2 июля и с 6 по 9 июля – УНИАН) работал в пленарном режиме, а 13-16 июля работали депутаты в округах, а затем работали в режиме заседаний с 19 по 21 июля.

Как известно, в соответствии с действующим постановлением заседания парламента должны проходить до 9 июля.