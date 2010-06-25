Конституционный суд может возглавить донецкий

Новым главой Конституционного суда может стать выходец из Донбасса.

Как пишет газета «Дело» №105 от 25 июня, основным претендентом на должность является выходец из Макеевки, нынешний заместитель главы суда Анатолий ГОЛОВИН.

11 июля истекает трехлетний срок полномочий нынешнего председателя Конституционного Суда Андрея СТРИЖАКА. По закону, он не может дольше занимать этот пост, как и переизбираться заново. По словам представителя Верховной Рады в Конституционном Суде Анатолия СЕЛИВАНОВА, выборы нового главы должны состояться на следующий день после прекращения каденции действующего руководителя. Однако по информации «Дела», в суде принято решение о проведении выборов еще раньше - 9 июля.

Неофициально несколько источников подтвердили «Делу»: главным претендентом на этот пост является нынешний заместитель председателя суда А.ГОЛОВИН. И уже девятого числа табличка с его именем может появиться на дверях кабинета председателя Конституционного Суда.

Как сообщил «Делу» А.СЕЛИВАНОВ, судьи Иван ДОМБРОВСКИЙ, Анатолий ДИДКОВСКИЙ и Ярослава МАЧУЖАК действительно не участвуют сейчас в заседаниях суда — такова позиция нынешнего председателя суда. И в день выборов, 9 июля, их тоже могут не допустить к работе. В свою очередь отсутствие 3 из 18 судей может повлиять на результат голосования и сыграть в пользу А.ГОЛОВИНА.

Согласно закону о Конституционном Суде Украины, для легитимности заседания по избранию главы суда необходимо присутствие 12 судей. Выборы состоялись, если за одного и того же кандидата проголосовало минимум 10 человек. Однако в регламенте Конституционного Суда есть еще одно важное указание о том, что протокол о результатах голосования утверждается большинством голосов от общего количества судей, принявших участие в заседании. Таким образом, без участия И.ДОМБРОВСКОГО, А.ДИДКОВСКОГО и Я.МАЧУЖАК для утверждения протокола голосования достаточно будет подписей восьми человек, а не десяти, как если бы суд заседал в полном составе.

Судья Конституционного Суда в отставке профессор Николай КОЗЮБРА на вопрос «Дела», может ли повлиять ситуация с отстранением судей на результаты голосования по избранию нового председателя суда, сообщил, что не может этого исключать. «Это возможно, но я не хотел бы комментировать ситуацию, поскольку вопрос с отстранением судей (Конституционного Суда) лежит в политической, а не правовой плоскости, - сказал он. - Я не вижу оснований, для того чтобы они (ДОМБРОВСКИЙ, ДИДКОВСКИЙ и МАЧУЖАК) не принимали участия в заседаниях

Газета напоминает, И.ДОМБРОВСКИЙ, А.ДИДКОВСКИЙ и Я.МАЧУЖАК в конце мая были отстранены от работы в суде после принятия Верховной Радой постановления об их отставке. Как указано в пояснении автора проекта постановления об отставке - главы комитета по правосудию, члена Партии регионов Сергея КИВАЛОВА, - таким было требование самих судей. Во время их назначения в 2005 году парламент уволил их с должностей в Верховном Суде с такой формулировкой «в связи с назначением в Конституционный Суд» (по квоте Съезда судей Украины). Однако позже И.ДОМБРОВСКИЙ, А.ДИДКОВСКИЙ и Я.МАЧУЖАК потребовали изменить формулировку и указать в качестве причины отставку. По мнению оппонентов, это было прагматичное решение - закон о статусе судей в случае отставки предусматривает льготы и выплаты.

Теперь же инициатива судей обернулась против них самих. Единственным спасением для оказавшихся в центре скандала членов Конституционного Суда может стать решение Высшей квалификационной комиссии судей. Куда они уже обратились с такой просьбой, сообщил «Делу» председатель комиссии, бывший глава Верховного Суда Виталий БОЙКО. По закону, комиссия может прекратить отставку судьи. Однако даже если это произойдет, то скорее всего, после дня голосования за нового главу суда. Дело в том, что ближайшее заседание комиссии назначено на 1 июля, однако по информации В.БОЙКО, кворум (минимум 9 из 13 членов комиссии) может не собраться. Так уже было 10 июня этого года. Следующее заседание может состояться уже после судьбоносного голосования в Конституционном Суде.