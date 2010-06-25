Одарченко: власти проводят репрессии против сторонников БЮТ

В Херсонской области власти проводят репрессии против должностных лиц, которые являются сторонниками Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Херсоне заявил народный депутат из фракции БЮТ Юрий ОДАРЧЕНКО.

По его словам, давление и увольнения должностных лиц, которые проявляли расположение к БЮТ, приобрели системный характер.

«Освобожден от должности начальник Херсонского морпорта Андрей ЕГОРОВ, который сделал очень много для развития ХМТП. Даже в кризис порт под руководством ЕГОРОВА не снизил объемов перевалки грузов. Также ЕГОРОВ смог на уровне Министерства транспорта договориться об освоении портом инвестиции в размере более 30 млн. грн., что является крупной суммой для Херсонской области. То есть это абсолютно профессиональный человек, руководитель, каких мало в Херсонской области. Именно поэтому А.ЕГОРОВ был доверенным лицом премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в области. Других оснований, кроме политических, для смены руководителя ХМТП, наша политическая сила не видит», - заявил Ю.ОДАРЧЕНКО.

Информацию о том, что официально А.ЕГОРОВ уволился «по согласию сторон», народный депутат объяснил давлением на руководителя ХМТП.

Аналогичная ситуация, по словам Ю.ОДАРЧЕНКО, с освобождением Дмитрия ЕРМАКОВА от должности исполняющего обязанности руководителя докостроительного государственного предприятия «Паллада».

Ю.ОДАРЧЕНКО напомнил, что во время последней президентской кампании А.ЕГОРОВ был доверенным лицом кандидата в Президенты Украины Ю.ТИМОШЕНКО в Херсонской области по 185-му избирательному округу, а Д.ЕРМАКОВ – по 187-му избирательному округу.

Также Ю.ОДАРЧЕНКО считает политически обусловленным давление правоохранительных органов, в частности, следователей Управления СБУ в Херсонский области на председателя Великоалександровского районного совета Юрия ТЕРЛЕЦКОГО, который также является членом БЮТ. По информации депутата, следователи СБУ изъяли документы в аппарате райсовета и ищут основания для давления на Ю.ТЕРЛЕЦКОГО.

По данным Ю.ОДАРЧЕНКО, БЮТ известно о еще нескольких случаях давления правоохранительных органов и исполнительной власти на должностных лиц, которые являются сторонниками БЮТ, но он сообщил о самых громких.