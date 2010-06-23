Наливайченко: оппозиция будет назначать начальников теневых жэков

Лидеры оппозиции ничего не могут предложить украинцам, кроме грызни между собой за раздел оппозиционных должностей. Об этом на пресс-конференции в Житомире заявил координатор Общественной инициативы «Обновление страны» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Где их программа действий? Программу они так и не создали, - сказал Наливайченко. - Создали оппозиционное правительство, теперь в стране уже два оппозиционных правительства. Скоро будут оппозиционные начальники жэков. Мне кажется, они даже это уже расписали».

«Оппозиция занимается разделом должностей, а мы настаиваем на создании и главное – выполнении программы в интересах людей», - заявил О.Наливайченко.

Он отметил, что в цивилизованных странах оппозиционная деятельность - это «в первую очередь разработка и продвижение альтернативной правительственной программы развития государства, это контроль над законностью и прозрачностью действий власти, это действенная защита прав граждан и интересов страны». «У нас же это примитивное желание любым способом вернуться во власть», - сказал политик.