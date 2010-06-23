Тимошенко сомневается, что МВФ даст деньги Азарову

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сомневается, что Международный валютный фонд будет сотрудничать с правительством под руководством Николая АЗАРОВА, которое продемонстрировало стремление к возвращению коррупционных и преступных схем.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО такое мнение она выразила сегодня во время пресс-конференции в Николаеве.

"Очень маленькая вероятность того, что с этим правительством МВФ будет сотрудничать", - сказала она. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что одним из условий предоставления Международным валютным фондом средств является сокращение дефицита Государственного бюджета Украины. "Сегодня реальный дефицит бюджета, в том числе по оценкам экспертов, составляет 16%. С такими дефицитами МВФ не кредитует", - отметила лидер БЮТ. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО считает одной из причин потенциального нежелания МВФ сотрудничать с правительством Н.АЗАРОВА увеличение расходов на содержание органов государственной власти.

"Вы знаете, что наращиваются расходы, в том числе на содержание аппарата, на содержание всех правящих вертикалей, в том числе президентской, правительственной, в том числе все сегодня увеличивают свои расходы – и Верховная Рада. МВФ никогда не даст транш, когда увеличиваются расходы", - объяснила она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что на решение МВФ повлияет и решение Стокгольмского суда о возвращении 12 миллиардов кубических метров газа, что по расчетам составляет от 3 до 5 миллиардов долларов. “Поэтому понятно, что эти деньги надо брать откуда-то – скорее всего – из золотовалютного резерва страны. И поэтому я верю, что МВФ не допустит, чтобы их кредитными ресурсами покрывались мощнейшие за всю историю независимой страны криминальные коррупционные сделки, какими является возвращение "РосУкрЭнерго" от 3 до 5 миллиардов долларов", - отметила она.

Справка УНИАН. Правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, которое предусматривает выделение кредита в размере до 19 млрд. дол. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

2 июня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продления сотрудничества с МВФ уже практически согласован. При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я допускаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять лишь совет директоров МВФ», – добавил он.

21 июня в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. С.ТИГИПКО в комментарии УНИАН сказал, что рассчитывает, что кредит МВФ по новой программе будет не меньше 12 млрд. дол. Он выразил уверенность, что новая программа сотрудничества Украины и МВФ будет согласована в ближайшие 10 дней по окончании работы миссии МВФ в Украине.