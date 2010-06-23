В парламенте может появиться еще 12 «тушек»?

Народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ (фракция НУ-НС) объявил о создании в Верховной Раде группы «Право выбора».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, все необходимые документы для регистрации такой группы переданы в Аппарат ВР, и на будущей неделе будет официально объявлено о создании этой депутатской группы.

В свою очередь, народный депутат Виктор ШЕМЧУК (фракция НУ-НС) сообщил, что в состав группы вошли 12 народных депутатов, а ее координатором будет Д.ЖВАНИЯ.

Среди, тех, кто вошел в группу, - народные депутаты от НУ-НС Александр БОБЫЛЁВ, Валерий БОРИСОВ, Сергей ВАСИЛЕНКО, Д.ЖВАНИЯ, Екатерина ЛУКЬЯНОВА, Владимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВИКОВ, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, Иван ПЛЮЩ, Сергей ХАРОВСКИЙ, Виктор ШЕМЧУК.

Еще одного члена группы В.ШЕМЧУК вспомнить не смог.

Он также сказал, что в ближайшее время в эту группу могут войти еще 12 народных депутатов. Речь идет, по его словам, о членах фракции НУ-НС.

При этом Д.ЖВАНИЯ добавил, что в составе группы будут народные депутаты, которые «для всех будут неожиданностью». Он также отверг обвинения в подкупе народных депутатов для поощрения их вхождения в группу и коалицию.

Д.ЖВАНИЯ сообщил, что делал все для того, чтобы консолидировать фракцию НУ-НС, и настаивал на том, чтобы было принято решение о вхождении фракции в состав коалиции. Он отметил, что эта его позиция не была поддержана.

В меморандуме о создании депутатской группы «Право выбора», текст которого был роздан журналистам, отмечается, что «мы не являемся романтиками от политики». «Мы политики реального действия, а не популизма и демагогии; носители политических ценностей, а не политических догматов», - отмечают представители этой группы.

В документе также отмечается, что в условиях «разрозненной оппозиции невозможно заниматься реальными делами».

Члены группы “Право выбора” обещают отстаивать «нерушимость прав человека, свободу слова, собраний, частной собственности, потому что убеждены: ни одну из этих базовых демократических ценностей нельзя приносить «в жертву» под «благими намерениями» наведения порядка и управляемости».

В Меморандуме также отмечено, что группа будет отстаивать европейскую интеграцию, а также понимает важность «для нас российского и среднеазиатского рынков энергоресурсов и сбыта товаров».

Также в документе члены депгруппы выражают убеждение, что украинский язык должен быть единственным государственным, а «федерализм на этом этапе развития Украины неприемлем».

Кроме того, в Меморандуме речь идет о том, что группа будет делать все для того, чтобы нивелировать роль КПУ в коалиции.

На вопрос журналистов относительно желания коалиции собрать к осени 300 голосов, Д.ЖВАНИЯ отметил, что «это, наверно, старое хобби». По его словам, сегодня так вопрос не стоит. Он добавил, что сегодня уже нельзя проводить конституционную реформу «через колено», как это было в 2004 году. По его словам, согласно Конституции, изменения могут быть приняты, но этому должна предшествовать дискуссия в обществе и в политикуме.