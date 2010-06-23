Тимошенко говорит, что от заявлений Азарова у нее сердце разрывается

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство Николая АЗАРОВА, объявляя якобы положительные результаты 100 дней своей деятельности, вводит общество в заблуждение.

Об этом она сказала на встрече с представителями организации Комитета защиты Украины в Николаевской области, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Когда вчера подводили итоги ста дней работы АЗАРОВА, я просто смотрела на его сообщение и думала, что, возможно, цинизму нет никакого предела в сегодняшней политической команде Украины. Потому что человек, который говорит, что они получили на 6% рост ВВП - у меня просто сердце разрывается от такой информации, потому что я знаю, насколько это неправда", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, если брать показатели ВВП апреля к марту, то "падение объемов производства в Украине, по госстатистике было 1,8%, а второй месяц, когда он сейчас уже май к апрелю показывал - там падение 2,8%, за месяц один". По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, такого "отката" в развитии экономики Украина еще не видела.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО привела официальные данные Национального банка Украины, согласно которым "за время пребывания во власти АЗАРОВА прямые инвестиции в экономику Украины сократились на треть - на 29%".

"Сейчас прошло сто дней, и только у Российской Федерации взяли 4 миллиарда долларов - это 32 миллиарда гривень, причем по цене в три раза выше, чем давал нам Международный валютный фонд, я имею в виду стоимость кредитов", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что даже эти 4 млрд. дол., заимствованные у России, взяты на невыгодных для Украины условиях. "Если за сто дней, по сути, 4 миллиарда долларов, причем на процентах, в три раза выше, чем дает МВФ, если ЦУШКО объявил, что кризис завершился, зачем такие деньги брать - и плюс эмиссии до 20 миллиардов? Это уже 52 миллиарда гривень", - подчеркнула она.

"Я думаю: где предел той пропаганде, которую сегодня демонстрирует центральная пресса, правительство АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА, и где предел тому, что делает сегодня ЯНУКОВИЧ? Предела нет", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.