Янукович собрался в Китай

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует в сентябре осуществить визит в Китайскую Народную Республику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на расширенном заседании правительства.

Президент сообщил, что поедет в Китай по приглашению высшего руководства Китайской Народной Республики.

В.ЯНУКОВИЧ попросил уже сегодня начать работу над подготовкой этого визита.

«Китай - очень важная для нас страна со всех точек зрения, и, прежде всего, с экономической. И наше с вами задание – сделать Китай действенным стратегическим партнером», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.