Янукович собрался в Китай
12:58, 23 июня 2010Политика
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Чтобы сделать стратегическим партнером
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует в сентябре осуществить визит в Китайскую Народную Республику.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на расширенном заседании правительства.
Президент сообщил, что поедет в Китай по приглашению высшего руководства Китайской Народной Республики.
В.ЯНУКОВИЧ попросил уже сегодня начать работу над подготовкой этого визита.
«Китай - очень важная для нас страна со всех точек зрения, и, прежде всего, с экономической. И наше с вами задание – сделать Китай действенным стратегическим партнером», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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