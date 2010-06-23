У Симоненко родился сын

22-го июня у лидера Коммунистической партии Петра Симоненко родился четвертый ребенок. Об этом сообщает "Голос.ua".

О счастливой новости прессе по телефону сообщила жена Симоненко Оксана Ващенко.

Оксана родила в одном из роддомов Киева. Вес маленького Симоненко составляет 3670 граммов, а рост - 54 сантиметра.

Сообщается, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Новорожденного мальчика супруги назвали Иваном.

Напомним, у Ващенко и Симоненко уже подрастает дочь Мария, которой почти полтора года.

Оксана Ващенко - вторая жена Петра Симоненко. От первого брака у коммуниста осталось двое взрослых сыновей. В 2009-ом году громкий развод Симоненко перевернул СМИ с ног на голову.

Для Оксаны Ващенко брак с политиком - второй в жизни.

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