Гриценко: Янукович пошел по траектории Ющенко

Народный депутат, председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что первые 100 дней президентства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ были потеряны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Чернигове.

По словам А.ГРИЦЕНКО, Президент не предпринял никаких шагов по выполнению своей предвыборной программы, тогда как с первых дней должны быть законопроекты и указы во исполнение предвыборных обещаний. "Я внес десяток законопроектов во исполнение своей программы, а он - нет. ЯНУКОВИЧ пошел по траектории ЮЩЕНКО", - сказал А.ГРИЦЕНКО, отметив, что имеет моральное право критиковать ЯНУКОВИЧА, поскольку тоже участвовал в президентских выборах.

Кроме того, по его словам, в предложенной Президентом программе социально-экономических реформ не определены приоритеты, а "100 задач решать одновременно просто невозможно".

В то же время, А.ГРИЦЕНКО как позитивы ЯНУКОВИЧА и его команды назвал восстановление властной вертикали и отсутствие конфликтов.

"Политический властный маятник качнулся из хаоса конфликтов, ежедневных обвинений в предательстве, коррупции на высшем государственном уровне он качнулся в сторону сильной, монолитного власти, которая очень быстро села во властное кресло и начала работать как слаженная команда, без конфликтов", - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Однако он подчеркнул, что "государственная машина работает на нейтральной передаче - она стоит и никуда не движется".