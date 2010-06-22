Азаров собрался к Путину

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ планирует в понедельник, 28 июня, провести встречу с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ в Москве.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министр Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Он сообщил, что в ходе встречи планируется обсудить вопросы двусторонних экономических отношений, в том числе, вопросы сотрудничества Украины и России в энергетической сфере.

В.ЛУКЬЯНЕНКО также отметил, что главы правительств двух стран договорились провести встречу в Москве 28 июня сегодня в ходе телефонного разговора.