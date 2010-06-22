Попов: Денис Басс буде уволен завтра или послезавтра

Заместитель главы КГГА Денис Басс будет уволен в ближайшее время

Об этом в интервью УНИАН сообщил первый заместитель главы КГГА Александр Попов:

“Он точно не останется на должности. Он точно будет уволен в ближайшее время. Что касается обвинений в его адрес, думаю, это вопрос не ко мне. Это вопрос правоохранительных органов. Я такое решение принял, он будет уволен завтра или послезавтра”.

Попов также отметил, что большинство вопросов об увольнениях и назначениях в КГГА будут решены на этой неделе. У него уже есть кандидатуры на свободные места заместителей главы КГГА. Но называть фамилии Попов пока отказался.

“Мне хотелось бы, чтобы заместители, которые будут работать в киевской администрации, были профессионально подготовлены, прогрессивны”, - отметил он.