НСЖУ протестует против увольнения Набруско
УНИАН передали заявление Секретариата
Секретариат Национального союза журналистов Украины требует отменить приказ председателя Госкомтелерадио Украины об освобождении Виктора НАБРУСКО от должности президента Национальной радиокомпании Украины.
Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Секретариата НСЖУ по поводу событий в национальном телерадиопространстве, подписанном председателем Национального союза журналистов Украины Игорем ЛУБЧЕНКО.
Как отмечается в заявлении, приказом председателя Госкомтелерадио от должности президента Национальной радиокомпании был освобожден В.НАБРУСКО, «который после окончания университета всю жизнь работал только на Украинском радио, прошел все ступеньки служебной карьеры и в 1999 году возглавил НРКУ, заслужил за это время уважение украинской интеллигенции и журналистского сообщества.
Формальная причина – окончание срока контракта с В.НАБРУСКО. Но такое событие не означает автоматического отстранения человека от должности – для этого должны быть весомые аргументы. Где они?».
В заявлении говорится: «Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН, которая и дала отмашку на увольнение В.НАБРУСКО, 15 марта в интервью «Телекритике» на вопрос, планируется ли смена руководителя Национальной радиокомпании, ответила: «Мы сейчас думаем над этим. Когда завершится срок господина НАБРУСКО, думаю, что мы осуществим изменения и в этом направлении». Председатель НСЖУ тогда же направил госпоже ГЕРМАН письмо, в котором отметил, что за время работы В.НАБРУСКО в должности президента НРКУ компания стала мощнейшим государственным средством массовой информации, последовательным проводником государственной политики, способным не ввязываться в политические разборки, а объективно и беспристрастно служить интересам многомиллионной аудитории слушателей. Председатель НСЖУ предложил госпоже ГЕРМАН встретиться с господином НАБРУСКО и прояснить ситуацию. Но заместитель главы Администрации Президента Украины не встретилась, не выслушала аргументов и объяснений. Никто из высокопоставленных должностных лиц не встретился и с коллективом Национальной радиокомпании Украины, не спросил мнения о руководителе, не вник в проблемы очень важной структуры».
Вместо этого, заявляют в НСЖУ, «распускаются слухи, что НАБРУСКО якобы виноват в уничтожении проводового радио, хотя НРКУ никогда не принадлежала эта сеть (она была в собственности Минсвязи, а теперь – «Укртелекома»), не развивал FM-вещания (хотя было все наоборот: НРКУ принимала участие во всех конкурсах на получение частот в FM-диапазоне, однако решения Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания были преимущественно не в пользу государственных вещателей). Об этом же секретари Национального союза журналистов Украины написали в своем обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, но ответа от него не поступило».
По убеждению авторов заявления, никаких демократических принципов при увольнении В.НАБРУСКО «соблюдено не было – чиновники применили привычный им волюнтаристский, авторитарный метод. И не прислушались даже к мнению многих десятков авторитетных в государстве людей, которое было выражено в их открытом письме, к позиции коллектива НРКУ и Национального союза журналистов Украины».
«Таким методом назначали и руководство Национальной телекомпании Украины: не советуясь с коллективом, не обсудив среди журналистов и других работников компании программу деятельности нового руководителя, назначили Егора БЕНКЕНДОРФА. Именно из-за этого мы считаем, подавляющее большинство из 148 делегатов профсоюзной конференции Национальной телекомпании Украины, за исключением нескольких, кто воздержался, выразили недоверие господину БЕНКЕНДОРФУ. Коллектив не воспринял навязанное ему руководство – и с этим власть должна теперь считаться», говорится в заявлении.
Секретариат Национального союза журналистов Украины считает целесообразным: «Обратить внимание Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины на ситуацию, которая сложилась в трудовых коллективах Национальной радиокомпании и Национальной телекомпании в связи с освобождением от должности В.НАБРУСКО и выражением недоверия Е.БЕНКЕНДОРФУ, что, по мнению секретариата НСЖУ, представляет реальную угрозу стабильности в информационном пространстве Украины; отменить приказ председателя Госкомтелерадио Украины об освобождении В.НАБРУСКО от должности президента Национальной радиокомпании Украины; создать рабочую группу с участием представителей Национального союза журналистов Украины, которая бы изучила ситуацию в Национальной телекомпании Украины и внесла предложения, направленные на демократическое и прозрачное разрешение проблемы».
В НСЖУ убеждены, что «утверждение свободы слова – это не только невмешательство в редакционную политику, но и создание комфортных условий для деятельности каждого коллектива СМИ».
Как сообщал УНИАН, 18 июня был подписан приказ об освобождении В.НАБРУСКО от должности президента Национальной радиокомпании Украины
Госкомтелерадио назначил первого вице-президента Национальной радиокомпании Украины Анатолия ТАБАЧЕНКО исполняющим обязанности генерального директора компании.