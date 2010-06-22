НСЖУ протестует против увольнения Набруско

Секретариат Национального союза журналистов Украины требует отменить приказ председателя Госкомтелерадио Украины об освобождении Виктора НАБРУСКО от должности президента Национальной радиокомпании Украины.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Секретариата НСЖУ по поводу событий в национальном телерадиопространстве, подписанном председателем Национального союза журналистов Украины Игорем ЛУБЧЕНКО.

Как отмечается в заявлении, приказом председателя Госкомтелерадио от должности президента Национальной радиокомпании был освобожден В.НАБРУСКО, «который после окончания университета всю жизнь работал только на Украинском радио, прошел все ступеньки служебной карьеры и в 1999 году возглавил НРКУ, заслужил за это время уважение украинской интеллигенции и журналистского сообщества.

Формальная причина – окончание срока контракта с В.НАБРУСКО. Но такое событие не означает автоматического отстранения человека от должности – для этого должны быть весомые аргументы. Где они?».

В заявлении говорится: «Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН, которая и дала отмашку на увольнение В.НАБРУСКО, 15 марта в интервью «Телекритике» на вопрос, планируется ли смена руководителя Национальной радиокомпании, ответила: «Мы сейчас думаем над этим. Когда завершится срок господина НАБРУСКО, думаю, что мы осуществим изменения и в этом направлении». Председатель НСЖУ тогда же направил госпоже ГЕРМАН письмо, в котором отметил, что за время работы В.НАБРУСКО в должности президента НРКУ компания стала мощнейшим государственным средством массовой информации, последовательным проводником государственной политики, способным не ввязываться в политические разборки, а объективно и беспристрастно служить интересам многомиллионной аудитории слушателей. Председатель НСЖУ предложил госпоже ГЕРМАН встретиться с господином НАБРУСКО и прояснить ситуацию. Но заместитель главы Администрации Президента Украины не встретилась, не выслушала аргументов и объяснений. Никто из высокопоставленных должностных лиц не встретился и с коллективом Национальной радиокомпании Украины, не спросил мнения о руководителе, не вник в проблемы очень важной структуры».

Вместо этого, заявляют в НСЖУ, «распускаются слухи, что НАБРУСКО якобы виноват в уничтожении проводового радио, хотя НРКУ никогда не принадлежала эта сеть (она была в собственности Минсвязи, а теперь – «Укртелекома»), не развивал FM-вещания (хотя было все наоборот: НРКУ принимала участие во всех конкурсах на получение частот в FM-диапазоне, однако решения Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания были преимущественно не в пользу государственных вещателей). Об этом же секретари Национального союза журналистов Украины написали в своем обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, но ответа от него не поступило».

По убеждению авторов заявления, никаких демократических принципов при увольнении В.НАБРУСКО «соблюдено не было – чиновники применили привычный им волюнтаристский, авторитарный метод. И не прислушались даже к мнению многих десятков авторитетных в государстве людей, которое было выражено в их открытом письме, к позиции коллектива НРКУ и Национального союза журналистов Украины».

«Таким методом назначали и руководство Национальной телекомпании Украины: не советуясь с коллективом, не обсудив среди журналистов и других работников компании программу деятельности нового руководителя, назначили Егора БЕНКЕНДОРФА. Именно из-за этого мы считаем, подавляющее большинство из 148 делегатов профсоюзной конференции Национальной телекомпании Украины, за исключением нескольких, кто воздержался, выразили недоверие господину БЕНКЕНДОРФУ. Коллектив не воспринял навязанное ему руководство – и с этим власть должна теперь считаться», говорится в заявлении.

Секретариат Национального союза журналистов Украины считает целесообразным: «Обратить внимание Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины на ситуацию, которая сложилась в трудовых коллективах Национальной радиокомпании и Национальной телекомпании в связи с освобождением от должности В.НАБРУСКО и выражением недоверия Е.БЕНКЕНДОРФУ, что, по мнению секретариата НСЖУ, представляет реальную угрозу стабильности в информационном пространстве Украины; отменить приказ председателя Госкомтелерадио Украины об освобождении В.НАБРУСКО от должности президента Национальной радиокомпании Украины; создать рабочую группу с участием представителей Национального союза журналистов Украины, которая бы изучила ситуацию в Национальной телекомпании Украины и внесла предложения, направленные на демократическое и прозрачное разрешение проблемы».

В НСЖУ убеждены, что «утверждение свободы слова – это не только невмешательство в редакционную политику, но и создание комфортных условий для деятельности каждого коллектива СМИ».

Как сообщал УНИАН, 18 июня был подписан приказ об освобождении В.НАБРУСКО от должности президента Национальной радиокомпании Украины

Госкомтелерадио назначил первого вице-президента Национальной радиокомпании Украины Анатолия ТАБАЧЕНКО исполняющим обязанности генерального директора компании.