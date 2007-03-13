Президент признает только одного губернатора Киевской области
18:19, 13 марта 2007Политика
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...и это не Евгений Жовтяк
Единственным губернатором Киевской области, которого признает Президент Украины, является Вера УЛЬЯНЧЕНКО.
Об этом в интервью журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА. Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь сказала, отвечая на просьбу журналистов объяснить позицию Президента о восстановлении Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской областной государственной администрации.
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