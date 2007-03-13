Ющенко называет шоу восстановление Жовтяка в должности губернатора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет шоу восстановление Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал на пресс-конференции в Житомире.

«Если идти вариантом шоу и продолжать ту логику, которую инициирует Е.ЖОВТЯК, или его окружение в этом вопросе, убежден, что оно не делает чести такому человеку как ЖОВТЯК», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что раньше знал этого человека, как человека, который стоит на государственнических позициях, имеет высокие моральные ценности. При этом глава государства выразил сожаление в связи с действиями Е.ЖОВТЯКА. Президент подчеркнул, что речь идет об административной должности, которая является не только предметом права, но и предметом этики. «Если думать с позиции людей, то вопрос не стоит выеденного яйца», - сказал Президент, так и не рассказав журналистам, что он планирует в связи с решением Верховного суда Украины.

Справка УНИАН. Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд. 16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск и отменил указ Президента Украины, восстановив Е.ЖОВТЯКА в должности. Но, несмотря на решение суда, Президентом этого не было сделано. В тот же день, когда суд восстановил Е.ЖОВТЯКА в должности, В.ЮЩЕНКО своим Указом назначил на должность председателя Киевской облгосадминистрации В.УЛЬЯНЧЕНКО. Поскольку решение суда не было исполнено Президентом, 21 июня было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению решения суда. Госисполнитель обязал В.ЮЩЕНКО до 10 августа издать соответствующий Указ. Это требование также не было выполнено. Вместо этого представитель Президента В.ЮЩЕНКО подал жалобу, в которой требовал отменить постановление Киево-Святошинского районного суда о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности губернатора. В сентябре Апелляционный суд Киевской области не удовлетворил эту жалобу. Но в ноябре 2006 года Высший административный суд Украины отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Сегодня, 13 марта, Верховный суд Украины принял решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА.