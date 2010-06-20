Литвин не намерен голосовать за «голый популизм»

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не будет голосовать за законопроект относительно продажи всех государственных дач, потому что это «голый популизм».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», отвечая на вопрос, поддержит ли он законопроект народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА о продаже всех государственных дач.

В.ЛИТВИН заявил, что не поддержит, поскольку «подыгрывать популизму не следует». «Надо было этот проект закона внести в 2007 году (речь идет о времени, когда А.ЯЦЕНЮК был председателем ВР - УНИАН) и не жить на государственных дачах, в том числе и в Крыму», - сказал он.

«И все было бы нормально, а это же голый популизм», - добавил В.ЛИТВИН.

По его словам, «если выставить на продажу дачи, то вы прекрасно понимаете, кто их купит и за какую цену. И еще государство будет доплачивать за эти дачи».