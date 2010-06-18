НРУ: милиция односторонне расследует захват свалки в Одессе

Сотрудники правоохранительных органов односторонне расследуют причины и обстоятельства конфликта на полигоне ТБО «Дальницкие карьеры», связанные с попыткой рейдерского захвата 11 июня территории КП «Одескоммунтранс».

Об этом говорится в обнародованном заявлении областной организации Народного Руха Украины.

«Факт налицо: никто из участников инициированного фирмой «Союз» конфликта, кроме вице-мэра Вахтанга УБИРИИ, в течение недели так и не привлечен к ответственности», - отмечается в заявлении.

Как подчеркнул в интервью УНИАН глава облорганизации НРУ Геннадий ЩИПКОВСКИЙ, «сотрудники милиции, пытаясь сделать виновным за конфликт на полигоне только В.УБИРИЮ, делают вид, что не заметили общественно опасных деяний рейдеров, организовавших по существу вооруженный захват городской собственности».

По словам Г.ЩИПКОВСКОГО, как после этого поверить в искренность заявлений руководства Одесского облуправления милиции, в том числе замначальника Анатолия БАХЧИВАНЖИ о том, что «правоохранительные органы больше не намерены терпеть правонарушений, происходящих в Одессе»?

«Разве может не удивлять тот факт, - констатировал лидер одесского НРУ, - что «видеозапись канала АТВ, принадлежащего вместе с фирмой «Союз» Игорю МАРКОВУ, становится для одесских правоохранителей одним из доказательств по уголовному делу в отношении вице-мэра В.УБИРИИ? Однако таковым доказательством для милиции и прокуратуры почему-то не является видеорепортаж телеканала «Новая Одесса», журналисты которого засняли и показали одесситам жестокое побоище, устроенное И.МАРКОВЫМ со своими охранниками 2 сентября 2007 года над участниками мирного пикета у здания облгосадминистрации».

«Никто - ни МАРКОВ, ни его охранники - за нанесенные увечья, в том числе повлекшие инвалидность одного из участников пикета, так и не задержаны и не взяты милицией под стражу, - подчеркнул Г.ЩИПКОВСКИЙ. - Что это - как не «двойные стандарты» применения Закона, которыми руководствуются милицейские и прокурорские чины?»

Он уверен, что «Генеральной прокуратуре необходимо провести расследование и дать оценку также действиям спецподразделения "Титан", которое при попытке силового захвата полигона фактически было на стороне рейдеров, обслуживая бизнес-интересы лидера партии «Родына» И.МАРКОВА».

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Одессе неустановленные лица в масках, под видом работников милиции, осуществили вооруженный рейдерский захват городского полигона бытовых отходов, который находится на балансе Одесского горсовета, и захватили его контрольно-пропускной пункт. Под угрозами расправы лица в масках выдворили из контрольно-пропускного пункта полигона охрану и работников коммунального предприятия «Одескоммунтранс».

12 июня председатель городского совета Одессы Эдуард ГУРВИЦ заявил, что вооруженные рейдеры выдворены с территории полигона и возобновлена работа в обычном режиме коммунального предприятия "Одескоммунтранс", в полном хозяйственном ведении которого находится этот объект.

Позже СМИ сообщили, что 11 июня вице-мэр Одессы В.УБИРИЯ на полигоне ТБО “Дальницкие карьеры” угрожал журналистам пистолетом, а также выстрелил из него в воздух.

Свидетелями инцидента стали журналисты телеканала АТВ, а также интернет-издания “Таймер”.

12 июня В.УБИРИЯ заявил, что выстрелил в воздух из пистолета, “чтобы образумить рейдеров, которые ему угрожали, и привлечь внимание милиции” при попытке захвата вооруженными лицами территории городского полигона бытовых отходов.