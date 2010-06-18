Медведько уже повысил «донецкого» прокурора Киева

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО 18 червня 2010 року своїм приказом призначив державного радника юстиції 2 класу Юрія УДАРЦОВА заступником Генерального прокурора України, прокурором міста Києва.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Ю.УДАРЦОВ був призначений прокурором столиці 3 березня 2010 року замість звільненого з цієї посади Євгена БЛАЖІВСЬКОГО. До цього призначення Ю.УДАРЦОВ обіймав посаду прокурора Донецької області, а ще раніше - прокурора Луганщини.