Медведько уже повысил «донецкого» прокурора Киева
18:38, 18 июня 2010Политика
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Информация пресс-службы ГПУ
Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО 18 червня 2010 року своїм приказом призначив державного радника юстиції 2 класу Юрія УДАРЦОВА заступником Генерального прокурора України, прокурором міста Києва.
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
Ю.УДАРЦОВ був призначений прокурором столиці 3 березня 2010 року замість звільненого з цієї посади Євгена БЛАЖІВСЬКОГО. До цього призначення Ю.УДАРЦОВ обіймав посаду прокурора Донецької області, а ще раніше - прокурора Луганщини.
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