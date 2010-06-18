ФГИУ пока не заключил договор с покупателем Лугансктепловоза

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) пока не заключил договор купли-продажи с управляющей компанией «Брянский машиностроительный завод», победившей на приватизационном конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда госимущества.

В пресс-службе отказались прокомментировать, когда планируется заключение договора, отметив, что «идет работа».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня заявил журналистам, что правительство не исключает, что при аукционе по продаже государственного пакета акций ОАО "Лугансктепловоз" был сговор компаний, участвующих в конкурсе.

Справка УНИАН. 15 июня управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн.).