Чечетов переживает: нитки в НУ-НС сгнили, а все чистенькие

На выборах в местные советы смогут баллотироваться только кандидаты от партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

Он подчеркнул, что подготовлен законопроект о внесении изменений в закон о проведении местных выборов, которым предусмотрен запрет на участие в выборах блоков партий.

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, депутаты в местные советы будут избираться по смешанной системе, и выдвигать их смогут только партии. Он подчеркнул, что если партия участвует в выборах, то несет ответственность за свои действия.

М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что, в частности в блоке «Наша Украина - Народная самооборона» объедены 9 политических партий. По его словам, было «сшито одеяло с девяти кусков, и как только в парламент попали, нитки сгнили, а куски поплыли в разные стороны: один - под БЮТ поплыл, другой еще куда-то».

«А теперь кто отвечать будет? Некому, все чистенькие. ЛУЦЕНКО в одной стороне, КИРИЛЕНКО – в другой, МАТВИЕНКО в третьей», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

Он подчеркнул, что до конца этой сессии закон о выборах в местные органы власти будет принят. (Шестая сессия должна закрыться 9 июля, но эта дата может быть изменена – УНИАН).

Также он подчеркнул, что на следующей пленарной неделе парламент примет решение о назначении даты выборов в местные советы на 31 октября 2010 года. Депутат отметил, что для решения этого вопроса есть необходимое количество голосов.