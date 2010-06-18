В БЮТ нашелся человек, оторый знает, куда делся «газ Фирташа»

В случае выполнения решения Стокгольмского арбитража о возвращении Украиной 11,1 млрд. кубометров газа компании "РосУкрЭнерго" “группа ЯНУКОВИЧА-ФИРТАША-ЛЁВОЧКИНА-БОЙКО получит половину стоимости этого газа”.

Об этом сегодня на брифинге в Верховной Раде заявил министр энергетики оппозиционного правительства, депутат от БЮТ Александр ГУДЫМА, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

"Газпром" в любом случае выигрывает - он получит половину стоимости того газа, который будет продан через "Газпромэкспорт" в Европу по цене более 330 долларов, а половину из этой суммы получит "РосУкрЭнерго" и группа ФИРТАША-ЛЁВОЧКИНА-БОЙКО", - сказал А.ГУДЫМА.

По его словам, в случае выполнения решения Стокгольмского суда "Газпром", который ранее продал Украине 11 млрд. куб. м газа по 157 долларов, сегодня, пользуясь хорошими отношениями с украинской властью, выкупит этот газ уже по цене более 330 дол. за одну тыс. кубометров.

А.ГУДЫМА также отметил, что удивлен негативной реакцией главы Администрации Президента Сергея ЛЁВОЧКИНА на заявление министра топлива и энергетики Ю.БОЙКО относительно возможности в кассационном порядке добиваться непризнания решения Стокгольмского арбитража. "Это значит, что украинская власть фактически стала на сторону коррупционного "РосУкрЭнерго" и признала, что между ними существует тесная связь", - заявил депутат.

Министр оппозиционного правительства заявил о своей готовности добровольно пойти на допрос в СБУ для дачи разъяснений по этому делу. "В связи с возбуждением СБУ уголовного дела по факту приобретения у "Газпрома" 11 млрд. кубометров газа, я добровольно хочу предложить Президенту ЯНУКОВИЧУ и председателю СБУ ХОРОШКОВСКОМУ дать свидетельства по этому уголовному делу. Я готов ответить, куда делись 11 млрд. кубометров газа, которые были приобретены в 2009 году по цене 157 дол. за одну тыс. куб. м на сумму 1,7 млрд. дол. Хотя всем известно, что те 11 млрд. кубометров пошли на оздоровление украинского бюджета и на удешевление газа для коммунальной сферы и на неповышение цен на газ для населения", – отметил А.ГУДЫМА.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить “РосУкрЭнерго” 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у “РосУкрЭнерго” в 2009 году как компенсация после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года “РосУкрЭнерго” было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% “РосУкрЭнерго”.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что “РосУкрЭнерго” получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении “РосУкрЭнерго” около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставки, транзит и хранение газа.

11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании RosUkrEnergo к НАК “Нафтогаз Украины”.