Могилев утверждает, что незаконно за журналистами не следит
11:19, 18 июня 2010Политика
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Министр советует обращаться в ГПУ
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ заявляет, что милиция не осуществляет слежки ни за политиками, ни за журналистами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутатов.
«Сегодня слежка незаконная не ведется ни за кем в принципе. Такого быть не может», - сказал министр.
А.МОГИЛЁВ отметил, что подобные заявления являются просто инсинуациями. Министр сказал, что если кому-то известно о таких действиях, то необходимо сразу же обращаться в Генпрокуратуру.
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