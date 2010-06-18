Могилев утверждает, что незаконно за журналистами не следит

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ заявляет, что милиция не осуществляет слежки ни за политиками, ни за журналистами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутатов.

«Сегодня слежка незаконная не ведется ни за кем в принципе. Такого быть не может», - сказал министр.

А.МОГИЛЁВ отметил, что подобные заявления являются просто инсинуациями. Министр сказал, что если кому-то известно о таких действиях, то необходимо сразу же обращаться в Генпрокуратуру.