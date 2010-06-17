Джарты лично вернул кресло уволенному вчера министру

Председатель Совета министров Крыма, член Партии регионов Василий ДЖАРТЫ предложил коммунисту Валерию ЛАВРОВУ, которого накануне крымский парламент отправил в отставку с должности министра образования автономии, продолжить работу в этой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ДЖАРТЫ сказал сегодня журналистам в Симферополе.

«Я не делаю резких движений, в том числе и по господину ЛАВРОВУ. Я его пригласил, мы определились с ним о дальнейшей работе. Он предоставит программу своего видения развития отрасли. И пусть работает. Он будет работать как министр образования Крыма», - сказал В.ДЖАРТЫ.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма 16 июня по представлению премьера автономии досрочно освободил коммуниста Юрия КОРНИЛОВА от должности вице-премьера автономии и принял отставку его однопартийца В.ЛАВРОВА с поста министра образования.

Главной причиной освобождения представителей КПУ от должностей в Совете министров АРК В.ДЖАРТЫ назвал невхождение фракции «Коммунисты» в новую коалицию в крымском парламенте. Кроме того, заявил премьер, он учитывал профессиональные качества чиновников, их отношение к работе, состояние здоровья.