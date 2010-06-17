Черновецкий взял за собственный счет

13:21, 17 июня 2010
Политика
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Попов остается главным

Киевской городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ ушел в краткосрочный отпуск до 19 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила советник столичного председателя Марта ГРИНСКАЯ, ссылаясь на соответствующее распоряжение.

По ее словам, отпуск оформлен за собственный счет на 2 дня, т.е. на четверг и пятницу (17, 18 июня).

На этот период исполняющим обязанности назначен первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

 

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