Акимова рискует повторить печальный опыт Зурабова?

В Украине целесообразно унифицировать и монетизировать льготы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге в Харькове первый заместитель главы Администрации Президента Украины, исполнительный секретарь Комитета экономических реформ Ирина АКИМОВА после открытого заседания Харьковского регионального комитета экономических реформ.

«Принцип унификации, перевода в денежную форму социальных льгот, я думаю, это путь, по которому нам сейчас нужно идти», – сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, необходимо как можно скорее определиться с формой предоставления большинства льгот и с категориями лиц, которые имеют право на их получение. Кроме этого, нужно сформулировать «единый кадастр» всех государственных социальных пособий.

«Две составные части реформы. Первое, какие вообще льготы нужно давать, льготы по какому поводу нужно давать. Второе, в какой форме. Классификация всех льгот, всех профессиональных, не профессиональных, в единый, если так можно сказать, кадастр», - подчеркнула И.АКИМОВА.

По мнению И.АКИМОВОЙ, стоит перевести большинство ныне существующих льгот на единый принцип предоставления по уровню доходов на одного человека в домохозяйстве, а также объявить мораторий на предоставление новых видов льгот.

«Объявление моратория, и это тоже записано в программе, на предоставление новых видов льгот, какими бы они ни были. И третье, это перевод большинства льгот на один принцип. По уровню доходов ты требуешь – ты имеешь право на получение помощи. Эту помощь ты можешь использовать на компенсацию билетов в транспорте, на компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг», - сказала она.

И.АКИМОВА, говоря о профессиональных льготах, отметила, что существует несколько путей решения этой проблемы, одним из которых является обеспечение профессиональных льгот теми организациями, которые их желают назначать.

«Остается вопрос, могут ли быть льготы профессиональные. Вопрос можно решить по-разному. Сказать нет, и убрать все, что можно, или по-другому, профессиональные льготы должны платить те организации, которые их хотят давать», - подытожила И.АКИМОВА.

Как известно, нынешний посол РФ Зурабов был одним из инициаторов монетизации льгот в России. Воплощение его идеи вызывало в свое время стихийные митинги и негативный резонанс в обществе.