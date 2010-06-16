Регионал просит Януковича уволить однопартийца-губернатора

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой освободить Ярослава СУХОГО от должности председателя Тернопольской облгосадминистрации, чтобы он вернулся на работу в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сообщил в интервью журналистам.

После назначения в апреле председателем Тернопольской облгосадминистрации Я.СУХОЙ написал заявление о сложении депутатских полномочий.

«С моей точки зрения он больше пользы может принести в парламенте», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

На уточняющий вопрос журналистов, эффективно ли Я.СУХОЙ работает в должности губернатора, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Это может оценить другая структура, я не даю оценки работе губернаторов».

Председатель фракции ПР сообщил, что говорил на эту тему с Я.СУХИМ, и он не против того, чтобы вернуться на работу в парламент.

При этом А.ЕФРЕМОВ отметил, что в Комитете Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента нет заявления Я.СУХОГО об отзыве его предыдущего заявления о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Сначала А.ЕФРЕМОВ утверждал, что комитет не рассматривал заявление Я.СУХОГО о досрочном прекращении полномочий, но после того как журналисты отметили, что заместитель председателя регламентного комитета Сергей САС (фракция БЮТ) утверждал, что этот документ рассмотрен, и по нему принято решение, А.ЕФРЕМОВ не исключил, что такое решение могло быть.

В свою очередь председатель регламентного комитета Владимир МАКЕЕНКО в интервью УНИАН сказал, что не видел никаких документов об отзыве заявления Я.СУХОГО о досрочном прекращении полномочий. «Он на сегодняшний день является народным депутатом», - добавил В.МАКЕЕНКО.

В кулуарах парламента члены регламентного комитета утверждают, что Я.СУХОЙ действительно хочет вернуться в ВР, поскольку якобы не справляется с исполнением обязанностей председателя ОГА. При этом депутаты отмечают, что официально его заявление нигде не зарегистрировано.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил народного депутата от Партии регионов Я.СУХОГО на должность председателя Тернопольской областной государственной администрации.